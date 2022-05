EU geeft jaar uitstel voor begrotingsopkuis / Energiesteun aan gezinnen fors duurder dan gedacht / Waalse begroting ondanks inspanning nog 4 miljard in het rood / Brussels airport wil minder korte vluchten / Kilometerheffing bracht voorbije jaar 822 miljoen euro op / Nieuwe sporen maken cargotreinen goedkoper in Gentse haven / Belgisch mediaanloon net onder 3.000 euro bruto / België lokt buitenlandse high potentials met soepeler vergunningen / Z-Beurs met Danny Reweghs over superdividend van KBC Ancora, sterke cijfers van EVS en het langverwacht ebod van Siemens Energy op Siemens Gamesa