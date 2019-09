Onrust bij Punch Powertrain over herstructurering / Blokkade bij Econocom na ontslag vakbondsman / Proef met zelfrijdende bus op campus VUB / Artsen niet tuk op alternatieve biologische medicijnen / Start-up Shayp spoort waterlekken op / Gamescom 2019: Cloud en indie gaming / Z-Beurs over Jerome Powell in Jackson Hole en de fusieambities van Thyssenkrupp