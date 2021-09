Orange lanceert budgetmerk Hey / KBC en Belfius hebben beste bankapps ter wereld / Autosector nog harder getroffen dan gedacht door chiptekort / Cowboy trekt met e-bikes naar V.S. / Grootste en duurste fase Oosterweel gestart / Biocartis kan productielijn heropstarten na brand / Duitse SolarWatt opent belangrijke productielijn voor zonnepanelen / BP sluit tankstations door truckerstekort / Peking legt Evergrande exitplan op / Federal Reserve kondigt einde stimulus aan / Z-Beurs met Ken Van Weyenberg over Biocartis, de PMI-indicatoren die op groeivertraging in Europa wijzen en de iPhone 13 die knabbelt aan de inkomsten van Facebook