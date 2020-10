Extra coronamaatregelen viseren sport, cultuur en pretparken / Reacties van Unizo en Walibi / Coca-Cola lab in Anderlecht test prototype van papieren fles / Britten sluiten hun eerste grote post-Brexit vrijhandelsakkoord / Eerste bouwwerf opgestart volgens ethische code / Maatwerkbedrijf Twerk innoveert onder druk van corona / Beursgesprek: analyse bij "turnaround Thursday" en stijgende verkiezingskoorts in VS