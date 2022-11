Gevaarlijk asbest ligt nog steeds open en bloot op het asbeststort in Boom: Journalist Brecht Castel licht het Knack-onderzoek toe in de studio. Verzekeraar AG Insurance en BNP Paribas Fortis nemen pechverhelper Touring over. De coöperatieve bank NewB kondigt een verrassende deal aan: haar 20.000 klanten worden daarin overgenomen door het Gentse VDK Bank. In Londerzeel rijdt sinds vandaag een onbemand bestelwagentje van Colruyt. Bouwbedrijf BuildUp uit Aarschot heeft een techniek ontwikkeld om een huis in 24 uur energetisch te renoveren. Farmabedrijf CSL Behring brengt het duurste medicijn ter wereld op de markt en Ackermans & Van Haaren kwam met een trading update: Tom Simonts (KBC) geeft duiding in de studio.