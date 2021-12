18 jaar na de wet op de kernuitstap blijft "plan B" mogelijk. We brengen verslag uit de Wetstraat en energiespecialist Gerrit Jan Schaeffer verheldert het vertroebelde energiedebat in onze studio. / De cultuursector steigert bij de beslissing van het Overlegcomité om de sector stil te leggen - Kinepolis-topman Duquenne toont z'n verontwaardiging. / De Kringwinkel wordt ook een postpunt en daar zijn goede redenen voor. / Kerstdrukte in tijden van personeelsuitval: 300 administratieve medewekers van Delhaize springen mee in de bres. / Beursgesprek: de impact van de verplichte sluiting op Kinepolis - de impact van omicron op Ryanair - IBA haalt contract binnen in VS