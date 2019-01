Z-Nieuws 24/01/19: Aandeel IBA onderuit na negatief rapport protontherapie

Aandeel IBA onderuit na negatief rapport protontherapie / Autoglass Clinic drijft offensief op tegen gigant Carglass / Deloitte over de toekomst van de auto / Ghosn vervangen bij Renault / Topman Airbus bikkelhard tegen de brexiteers / / In het beursgesprek: verdere analyse van IBA, de remonte in de chipsector en de kapitaalverhoging van Biocartis