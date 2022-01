Europa biedt Oekraïne financiële noodhulp aan/Ook cryptomunten delen in de klappen/ Evenementensector kreeg rake klappen in 2021/Bod van 1,5 miljard euro op Nederlandse fietsengroep Accell/Groei eurozone in januari vertraagd/ Nieuwe online supermarkt Rayon mikt op thuiswerkers/De uitrol van 5G in Europa heeft een boost nodig/ Luchtvaart bezorgd over impact 5G/UCB mag psoriasis medicijn verkopen in Japan/Theatervoorstelling Man in de Mist over faillissementen/In het beursgesprek: bod op fietsengroep Acell en activistische aandeelhouder bij Unilever