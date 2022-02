Rusland valt Oekraïne binnen. We trekken naar de marktenzaal van KBC en zien aandelen onderuit gaan, grondstoffen en energie fors duurder worden en een vlucht naar veilige beleggingen - Militaire agressie lokt internationaal spervuur aan sancties uit, die de Russische economie willen torpederen - Studiogesprek met Geert Noels: de impact van al die agressie onze economie / PostNL opent z'n eerste hoogtechnologische distributiecentrum in ons land / Technologiebedrijf Destiny wil internationaal naam maken via wielersponsoring: Lotto-Soudal wordt Lotto-Dstny / Beursgesprek: uit het resultatenspervuur pikken we bierreus AB InBev, uitblinker van de dag UCB en het "nieuwe" Mercedes Benz