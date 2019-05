Onvermurwbare Theresa May geeft zich dan toch gewonnen / Makke verkiezingscampagne zonder uitgesproken thema / Overwinning Modi doet Indiase beurs pieken / Recupel wil massa's oud elektro ophalen bij kmo's / Trump gooit Huawei mee op de onderhandelingstafel / US Postal stuurt zelfrijdende trucks over snelwegen / Beursgesprek: May's nederlaag duwt pond nog lager, vrees voor harde brexit groeit. De markten beseffen ook sitlaan dat Trump een technologieoorlog voert, geen handelsoorlog.