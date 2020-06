Veiligheidsraad versoepelt de coronabeperkingen verder vanaf 1 juli / Nederlandse supermarktgroep Jumbo opent z'n vierde winkel in Vlaanderen, met vertraging / Topman regularisatiedienst pleit voor nieuwe fiscale amnestie, nog miljarden zwarte kapitalen op Belgische bankrekeningen / Belgische 5G beschermd tegen Chinese overmacht / Korte berichten: ontwerp van sociaal akkoord bij Brussels Airlines - andere winkelgewoontes in coronatijden - Facebook verliest adverteerders in protestbeweging - Duits en Belgisch ondernemersvertrouwen herstelt - premières bij Opel en Volkswagen - Watt4Ever geeft nieuw leven aan batterijen uit elektrische en hybride auto's / Markten: Solvay boekt zwaar af op veelbelovende overname - Volkswagen lonkt naar Europcar