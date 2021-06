Winkelen in supermarkt kan goedkoper dan vóór corona / Nieuwe bevoorradingsproblemen dreigen voor Britse supermarkten / Barry Callebaut neemt Antwerpse Europe Chocolate Company over, specialist in chocoladedecoraties / ING-economen vrezen geen inflatie / Test met drone, 5G en AI: hoogtechnologische precisielandbouw laat forse besparing op herbiciden toe / Beursgesprek: Agfa Gevaert trekt opnieuw prijzen op en Sofina stijgt nog verder dankzij nieuwe deal