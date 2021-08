De chemieverdeler Azelis maakt zich klaar voor een miljardenbeursgang. Voka roept op om meer technische arbeidskrachten op te leiden. Premier De Croo wil meer werkzoekenden naar technische jobs leiden. De Finse voedingsgroep Paulig bouwt in Roeselare een nieuwe tortillafabriek voor Poco Loco. Het nationaal instituut voor radio-isotopen IRE start dit najaar met de bouw van een cyclotron, een investering van zo'n 30 miljoen euro. Start-ups als het Chinese Pony.ai en Cruise, het zusterbedrijf van General Motors, zijn volop begonnen met het testen van hun autonome auto's in de VS. Het boekenfestival 'Lees' wordt de opvolger van de boekenbeurs in Antwerpen. Danny Reweghs van Trends bespreekt in de studio UCB, EVS en Boskalis.