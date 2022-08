Burgemeesters krijgen meer slagkracht tegen witwassen drugsgeld. "De drugshandel is georganiseerd als een goeddraaiende multinational", leggen criminologen van de UGent uit. Een half jaar na de Russische inval in Oekraïne lijkt de economische impact van de oorlog groot en verreikend, maar Tom Simonts van KBC nuanceert. De Belgische gamingsector groeit sterk en trekt vol vertrouwen naar Gamescom 2022 in Keulen. Influencers moeten dan toch niet hun adres bekend maken. Het werd tijd voor een nieuw charter "Klantvriendelijkheid", met digitale communicatiekanalen en meer sectoren. Werk maakt gelukkig zegt de UGent, maar volgens Acerta doet de krappe arbeidsmarkt dubbel zo veel jonge werknemers jobhoppen op zoek naar een betere werkplek. Elon Musk krijgt hulp van een klokkenluider in z'n strijd tegen Twitter. Japan maakt de bocht naar meer kernenergie. En de Nederlanders komen kijken naar onze Vlaamse PFAS-aanpak. / Z-Beurs met Tom Simonts: