Z-Nieuws 24/09/18: Marghem houdt Electrabel verantwoordelijk voor dreigend stroomtekort

Marghem laat aansprakelijkheid Electrabel voor mogelijk stroomtekort onderzoeken / Vlaamse regering gaat extra geld pompen in innovatie / Economen waarschuwen voor dalende werkloosheidsuitkeringen / Overnameperikelen bij de goudmijnuitbaters, bij de Franse supermarktreuzen en in de haute couture / China wil niet meer met de dreigende Amerikanen onderhandelen / Grote olielanden sturen olieprijs naar hoogste peil in 4 jaar / Beursgesprek: Greenyard verkoopt een kleine maar rendabele afdeling met korting en analyse van de olieprijs na de Opec-vergadering