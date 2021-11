Na 3 jaar akkoord over 5G-veiling, maar nog niet over verdeling opbrengsten / Reactie van Citymesh, in pole position als vierde telecomspeler / Eerste kennismaking met nieuwe Duitse regeringscoalitie / Grote industrielanden kondigen samen afbouw oliereserves aan, maar offensief lijkt te mislukken / McDonald's opent 100ste restaurant in ons land, komende vijf jaar nog 50 extra gepland / Industriemuseum belicht 150 jaar consumptie in ons land / Beursgesprek: blik van de markten op Belgische 5G-veiling - Britse materialengroep Johnson Matthey probeert koers te stutten - Duitse beurs wil handelsdag verlengen tot 22u