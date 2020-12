Historisch handelsakkoord tussen VK en EU: de hoofdrolspelers aan het woord / Minister Crevits over de impact op de Vlaamse economie / Boris Johnson stond met z'n rug tegen de muur / Thomas Leysen over de Vlaamse batterij-knowhow van Umicore / Mastermail draait overuren in eindejaarsperiode dankzij snelle omschakeling / Manager van het Jaar: portret van finalist Jonas Dhaenens, ondernemer achter internetreus Team.blue / Beursgesprek: AB InBev verkoopt blikjesfabriek en marktreactie om de Brits-Europese handelsdeal