Minister De Sutter wil met een wetsvoorstel pakjesbezorgers beter beschermen tegen uitbuiting. Nog dit voorjaar krijgt Hasselt het grootste sportpretpark van Europa, onder de naam Sparkx. Mede-oprichter Mathieu Renier legt het concept uit. De Europese defensie-industrie kan de golf aan bestellingen moeilijk bijbenen. Is een uitbreiding van de productiecapaciteit wel gerechtvaardigd? Deelmobiliteit krijgt vleugels: Poppy breidt sterk uit. Met een restyling van z'n kantoor in Antwerpen richt Club Med z'n pijlen op de rijkere Vlamingen. Google ligt opnieuw onder vuur in de V.S.: z'n Ad Manager zou te dominant zijn. Justin Bieber verkoopt nu ook z'n catalogus. En Live Nation op de vingers getikt in het Amerikaans Congres wegens de chaotische ticketverkoop van Taylor Swift. / Z-Beurs met Tom Simonts van KBC over de stevige groeivooruitzichten van chipmachineproducent ASML en het omgekeerde bij Microsoft: een groeivertraging die weegt op Wall Street.