Inflatie in ons land piekt al naar 8%, impact oorlog volgt nog / Chinese president dringt aan op onderhandelingen / Overzicht van de Westerse sancties en analyse van hun impact / Studiogesprek: opvallend snel beursherstel / Belgische doorbraak in nucleaire geneeskunde / Beursgesprek: beleggerslogica in oorlogstijden