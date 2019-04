Belgische chemie en farma in topvorm / Voor het eerst meer dan 100.000 starters / AB InBev neemt 4 bierboten in dienst / Uber lanceert z'n "JUMP"-fietsen in Brussel / Monsterfusie tussen Duitse bankenreuzen afgeblazen / Beursgesprek: Microsoft gaat door de kaap van 1.000 miljard dollar aan beurswaarde