Elon Musk lijkt nu tóch kans te maken om Twitter binnen te halen. Danny Reweghs van Trends geeft toelichting in de studio. Er komen in ons land strengere regels voor influencers. De herverkiezing van Macron had nauwelijks nog impact op de beurzen en de uitvoering van zijn economisch hervormingsprogramma wordt niet evident. De Belgische industrie betaalt een vijfde tot een vierde meer voor stroom dan de concurrentie in de buurlanden. In China worden steeds meer draconische middelen ingezet in de strijd tegen corona. Er waait weer een optimistische wind doorheen de muziekindustrie. Na decennia van dalende verkoop, zorgen streamingplatformen zoals Spotify of Youtube opnieuw voor stabiele inkomsten. Valerie Bauwens en Danny Reweghs bespreken de aandelen van Barco en Philips.