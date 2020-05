Economisch dieptepunt voorbij, maar herstel minder fors dan gehoopt / Reddingsplan Lufthansa krijgt vorm / Volkswagen lijdt nederlaag in uitstootschandaal / Franse regering opent deur voor fabriekssluitingen bij Renault / Galapagos mikt op 1.000 personeelsleden in z'n toekomstige hoofdkwartier / Infrabel zet artificiële intelligentie in tegen coronagevaar / Niet alleen grootbanken vormen "systeemrisico" / Markten: Mithra wil z'n hormoon inzetten tegen corona - Alibaba stelt teleur met "amper" 27% groei - Bayer ziet uitweg uit RoundUp-nachtmerrie