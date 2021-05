De komende twaalf maanden mogen we een verdubbeling van het aantal faillissementen verwachten: één van de oorzaken is het verslechterde betaalgedrag tussen bedrijven. Europese sancties viseren de entourage van de Wit-Russische president. Fabienne Bossuyt (Ugent) analyseert de impact van de sancties. Morgen beslist de federale regering over de uitrol van het 5G netwerk in ons land. De Vlaamse regering investeert de komende jaren een miljard euro in z'n digitale transformatie. In Duitsland is een nieuwe vastgoedreus in de maak: de grootste woningverhuurder Vonovia wil de nummer twee, Deutsche Wohnen, overnemen voor 18 miljard euro. Ford lanceert de F-150 Lightning, de elektrische variant van de populairste Amerikaanse pick-up truck.