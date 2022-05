Pfizer belooft armste landen medicijnen tegen bodemprijzen / Nergens wordt arbeid zo zwaar belast als in België (OESO) / Eén op de tien inactieven in ons land heeft niet-Europese nationaliteit / Regionale fietsverkopers richten landelijke fietswinkelketen Raida op / Amazon opent allereerste fysieke kledingwinkel Amazon Style / Elon Musk in anderhalve maand kleine 100 miljard dollar armer / Mijnbouwreus Glencore bekent jarenlange omkoping en prijsmanipulatie