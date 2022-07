In de Tour de France hebben de renners van Jumbo-Visma bijna 780.000 euro aan prijzengeld bijeengereden. Hun wielerploeg is daarmee de grote slokop, want de meeste andere teams moeten het met veel minder stellen. Al is het prijzengeld sowieso van weinig tel voor wielerploegen. Een van de oorzaken van de achterstand van België op het vlak van e-commerce, is de meertaligheid van ons land. Dat zegt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Van Moer Logistics uit Zwijndrecht legt de hand op de Belgische tak van het Nederlandse Broekman. Na de eerste testvlucht met een zeppelin122 jaar geleden, lanceert het Britse bedrijf Hybrid Air Vehicles in samenwerking met het Amerikaanse Collins Aerospace een luchtschip voor 100 passagiers. In de studio bespreekt Erik Joly de slechte halfjaarcijfers van Philips en het tanende Duitse ondernemersvertrouwen.