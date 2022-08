Gasprijs blijft stijgen daags na nieuw record /Aperam legt productie in grootste fabriek stil door hoge energieprijzen/ Studiogesprek met energieaankoper Chris Elbers over toenemende problemen bij energieleveranciers / Leuvense vaccinstart-up AstriVax tankt record van 30 miljoen euro / 65% van de Belgische werkgevers heeft moeite om werknemers aan te trekken/BMW schenkt 30 gloednieuwe wagens aan technische scholen en slaakt daarmee een noodkreet/Een op de drie straatlampen in Vlaanderen is een ledlamp/In het beursgesprek met Ken Van Weyenbergh: omzetverwachting chipontwikkelaar Nvidia stelt teleur, de Nederlandse specialist in energieopslag en laadpalen voor elektrische wagens Alfen presenteert sterke halfjaarcijfers en Tessenderlo krikt prognoses op.