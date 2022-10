Onderzoek naar onregelmatigheden rond subsidies voor krantenbedeling bij Bpost: de CEO zet tijdelijk een stap opzij, terwijl het aandeel keldert. Een nieuw dieptepunt voor de "goede huisvader" die in het postbedrijf belegd heeft. De nieuwe Britse premier Rishi Sunak herschikt z'n regering en belooft er alles aan te doen om vertrouwen en stabiliteit te herstellen. Movianto zegt klaar te staan om de vaccin-logistiek over te nemen en toont z'n installaties. De Vlaamse regering sponsort bedrijven om hun personeel aan het sporten te zetten. Randstad Research: koppeling van migratie aan werk vergroot het maatschappelijk draagvlak. In het beursgesprek: de kwartaalcijfers van Rémy Cointreau en gasfabrikant Linde gaat de Duitse beurs verlaten om enkel nog in New York te noteren, waardoor SAP de grootste wordt in de Dax-beursindex.