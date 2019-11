Groeiende steun voor mega-waterstoffabriek in Belgisch-Nederlandse delta / ASIT Biotech faalt in cruciale testfase, aandeel crasht compleet. Beursexpert Danny Reweghs geeft toelichting in de studio / "Merger Monday": Novartis neemt The Medicine Company over, LVMH betaalt 16,6 miljard dollar voor Tiffany en Eneco wordt Japans / Hoog tijd voor een regering, volgens formateur Magnette / Belgische voedingsindustrie wil online doorbreken in China / Cowboy-fietsen veroveren grote 3 winkelketens én het buitenland / Beursgesprek: analyse bij de miljardendeals van Novartis en LVMH