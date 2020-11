België rijp voor heropening winkels - Frankrijk zet de toon in afbouw lockdown / Antwerpse haven wil z'n arbeiders uit de handen van drugbendes houden / Blabel lanceert ecologische mondmaskers van lokale makelij / Families achter AB InBev zijn niet langer "Rijkste Belgen" / Korte berichten: Frankrijk zet door met z'n digitax - buitenlandse investeringen in Europa houden goed stand - Chinees coronavaccin klaar voor lancering - Elon Musk is tweede rijkste ter wereld / Beursgesprek: het kwartaalrapport van Elia doorgelicht - Shell koopt zich in bij een groot offshore windpark