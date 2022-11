De Antwerpse haven krijgt voor 200 miljoen euro nieuwe, onbemande containerkranen. Frans president Macron pakt uit met een opvallende arbeidsmarkthervorming. De uitstroom van oudere werknemers die met pensioen gaan, zit in een stroomversnelling. Welzijnszorg voert actie tegen wat ze de 'overdigitalisering' van de samenleving noemt. Jan De Nul uit Aalst heeft een zelf ontwikkelde kabelgraafmachine ingezet bij een groot windmolenproject. De Cubaanse president is op driedaags staatsbezoek in China en hoopt op economische steun van z'n grote communistische broer. In de studio blikt Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) terug en vooruit op de financiële markten.