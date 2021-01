Technologiebedrijf Barco ziet omzet 29% lager duiken / Vakbond hekelt "oneerlijke" overnamestrijd E5 Mode / BeerSelect gaat 6 miljoen investeren in z'n productiegroei / 1% vrachtwagens tankt fossielvrij, 99% niet / "Buy American", zo verplicht Biden, naar analogie met "America First" / Beursgesprek: Barco afgestraft voor verliescijfer - Montea haalt Amazon binnen - gamers in de bres voor Game Stop