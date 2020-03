Ook de verzekeraars in ons land gaan uitstel van betaling verlenen / Argenta ziet eerste impact coronacrisis, na sterk jaar / Markten: ongezien knik in Amerikaanse werkloosheid - ECB kan naar goeddunken staatspapier kiezen om op te kopen - Umicore en Bekaert sturen een winstwaarschuwing uit / India lanceert een stimuluspakket van 23 miljard dollar... voor 1,3 miljard inwoners / WHO-topman bijzonder kritisch voor laattijdige reactie regeringen / Balanceren tussen vrijhandel, bescherming strategische sectoren en protectionisme in coronatijden / Inzet van Medtech in tijden van corona