Het Chinese zero-covidbeleid stuwt de wereldwijde inflatie verder omhoog. Véronique Goossens van Belfius licht de impact op de Chinese- en wereldeconomie toe. De koepel van studentenraden vraagt om meer betaalbare studentenkoten. Bestuurder Sociale Zaken Julien De Wit van de VVS is onze studiogast. Musk neemt Twitter over. Wat bedoelt Musk met 'meer vrije meningsuiting?' We leggen het voor aan experten van de KULeuven en het Vlaams Vredesinstituut. Edenred lanceert een nieuwe kaart in samenwerking met Mastercard. We gaan langs op de Inspire Health & Care-beurs in Gent en ontdekken de laatste high tech-innovaties in de zorgsector.