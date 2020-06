Directie en vakbonden van Brussels Airlines tekenen akkoord over herstructurering / KLM heeft overheidssteun binnen / Kust wil zo veel mogelijk toeristen zo gespreid mogelijk ontvangen / Chinese e-commercebedrijven zien hun voorkeursbehandeling wegsmelten / Coolblue opent in Brussel z'n grootste flagshipstore, offensief op Franstaligen / Ford lanceert nieuwe versie van z'n "moneymaker" F-150 pickup / Eerste Polestar 2 premiumwagens geleverd in Zeebrugge / VBO sméékt om een sterke regering / Markten: vreemde verschillen tussen VS en Europa in coronapandemie en beursprestaties