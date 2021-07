Terwijl economen hadden gerekend op een verdere stijging is het Duitse ondernemersvertrouwen deze maand gezakt. Intussen volgt het Belgische ondernemersvertrouwen de trend van het Duitse niet: bij ons is het nog lichtjes gestegen naar een nieuw record. Toerisme Vlaanderen kan voortaan tot 6 keer per jaar gegevens opvragen bij AirBnb. Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, zet nu ook z'n eerste stappen in groeiland India. Buitenlandse zeelui kunnen zich voortaan laten inenten tegen corona als ze in een Belgische haven aanleggen. Het Oost-Vlaamse sporttech-bedrijf Live2 bouwt aan virtuele sporttrainers. Chinese beurzen gingen onderuit door verliezen van techbedrijven. Paniekverkoop, na opnieuw beperkingen van Peking: Francesca Vanthielen gaat erover in gesprek met Ilse De Witte van Trends.