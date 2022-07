Terwijl Rusland de gasprijs weer hoger weet te drijven, proberen de Europese energieministers de eenheid te bewaren. Het resultaat is een belofte om 15% gas te besparen, géén verplichting. En er zijn uitzonderingen, ook voor ons land. Volgens econoom Koen de Leus moet het sneller en drastischer, zo legt hij uit on onze studio. Het Antwerpse parket onderzoekt grootschalige illegale tewerkstelling op een bouwwerf van Borealis. Er zou sprake zijn van mensenhandel. Pianobouwer Chris Maene pakt uit met een innovatieve gekromde piano. We laten u meteen ook zijn unieke klank horen. In het beursgesprek bespreken we hoe Unilever zijn stijgende kosten kan doorrekenen en hoe Alibaba zich terugplooit op China.