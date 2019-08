Trump en China blazen warm en koud in handelsconflict / Duits ondernemersvertrouwen zakt snel / Handelsoorlog hakt in op cijfers Picanol / Bolt verkoopt alleen lokale groene stroom / Israël versoepelt exportregels voor spionagesoftware / Z-Beurs over resultaten Picanol-Tessenderlo en een Amerikaanse deal voor MDxHealth