Ook bedrijven zonder tijdelijke werkloosheid snoeien in loonkosten / Ook Duitsland verlengt tijdelijke werkloosheid / Specialist in protontherapie sluit megadeal in China / Familie Colruyt stapt in Luiks technologiebedrijf Ampacimon / Eén vijfde minder omzet voor Agfa-Gevaert / CEO's willen meer wetenschap en techniek in middelbaar onderwijs