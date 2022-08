Spa-Francorchamps verdedigt dit weekend z'n plaats in de Formule 1. De Britten zien hun energierekening in oktober met 80% stijgen. In Frankrijk en Duitsland breekt de stroomprijs nieuwe records. Geen wonder dat het Duitse consumentenvertrouwen naar een nooit gezien niveau kelder. De Belgische industrie vraagt extra uitstootrechten en energiesteun als compensatie. De prijszettingsmacht van Recticel en -onmacht van Ter Beke. Een Spaans mega-contract komt dichterbij voor IBA. De bouwsector ziet het aantal ingenieurs bouwkunde onrustwekkend dalen. Het Russische Lada gaat zo goed als het kan om met de sancties. En kofferbakverkopen zijn een nieuwe hit in China. / Z-Beurs: Jerome Powell praat de beurzen omlaag door te wijzen op de noodzaak van een verdere renteverhoging. Analyse door PHilippe Gijsels van BNP Paribas Fortis.