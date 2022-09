Umicore haalt de verhoopte batterij-deal met Volkswagen binnen. We interviewen de CEO. Jan Jambon komt naar het parlement met lege handen. Z'n regering mist de deadline voor het langverwachte energie-steunpakket. En met de verkiezingsoverwinning van Meloni dreigt Italië de eurozone in een nieuwe crisis te storten. In het beursgesprek: de flinke duik van het Britse pond - de fraaie deal van Umicore met Volkswagen - de Capital Markets Day bij Telenet.