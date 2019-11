Alibaba schittert in de grootste beursoperatie van het jaar / Fastfoodketen KFC start z'n veroveringstocht in Vlaanderen / Middenveld neemt minister Beke onder vuur voor z'n besparingsplannen / Korte berichten: Jan De Nul bestelt opnieuw boot voor installatie offshore-windmolens; Audi gaat massaal jobs schrappen in Duitsland; eerste "capsulekantoortjes" in metro van Tokio / Nederlandse stichting stort zich op dieselschandaal en recruteert Belgische VW-klanten / Belastingdruk in ons land blijft fenomenaal hoog / Westpac Bank veroorzaakt groot schandaal in Australië / Beursgesprek: de boeiende verhalen rond Amerikaanse bedrijven FitBit, Xerox en BestBuy