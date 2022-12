De Belgische economie heeft netto meer dan 100.000 jobs gecreëerd. Waar is de succesformule? We zoeken het uit met studiogast Jan Denys. Jonge groeibedrijven hebben een recordbedrag van 1,4 mliljard euro opgehaald bij investeerders. Het beursgenoteerde Inclusio heeft 20 miljoen gëinvesteerd in 123 betaalbare huurwoningen. Internationaal isolement duwt Iraanse economie helemaal kopje onder. Op tweede kerstdag blijven de belangrijkste beurzen dicht, geen beursgesprek dus.