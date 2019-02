Z-Nieuws 27/02/19: "België maakt te traag werk van sociaal-economische hervormingen"

"Europa moet strijd tegen financiële criminaliteit flink aanscherpen" / Socialistische vakbond vreest fors banenverlies bij BNP Paribas Fortis / Nederlandse staat neemt belang in Air France-KLM / Brussels Airlines investeert fors in langeafstandsvluchten / Winst Delhaize in België stijgt fors / Volvo Group lanceert elektrische Polestar 2 / Poppy neemt Brusselse activiteiten Zipcar over / Agoria wordt hoofdsponsor van zonnewagenteam van KULeuven