Stihl en tuinmachineverkopers krijgen gelijk van auditeur Raad van State: voordeelregeling voor tuincentra en doe-het-zelfzaken is discriminerend / Discriminatie tussen winkliers duurt nog een week extra / Zware terugval in uitzend- en studentenarbeid / Europese luchtvaartreuzen kapen miljarden aan staatssteun weg / Japanse centrale bank gaat ongelimiteerd Japanse staatsobligaties opkopen - beleggers blij / Explosie in medisch afval dwingt tot aanpassing voorschriften / Markten: oplossing voor geldzorgen bij MDx Health en Balta