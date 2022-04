Rusland dreigt ermee de gaskraan voor nog meer landen te sluiten. Europees commissievoorzitter Von der Leyen noemt het 'alweer een provocatie van het Kremlin.' Z-Nieuws spreekt met prof. Internationale Politiek Thijs Van de Graaf (Ugent) en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). De reactie van de markten wordt geanalyseerd door Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis). Als banken een risicoprofiel van potentiële beleggers opstellen, zouden ze meer oog moeten hebben voor de impact van de inflatie op beleggingen, zegt Jef Poortmans van Trends in Z-Nieuws. De fiscus doet de laatste nieuwigheden over de belastingaangifte uit de doeken. En journalist Stijn Wuyts daalt tot 225 meter onder de grond bij het SCK CEN in Mol, waar onderzoek wordt gedaan naar de geologische berging van nucleair afval in de Boomse klei.