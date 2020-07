Nationale Veiligheidsraad zet alles op alles om nieuwe lockdown te vermijden / Boehringer Ingelheim neemt Gentse stamcelspecialist GST over / Indigo Diabetes haalt 38 miljoen euro op voor onzichtbare diabates-sensor / Diacosmo haalt 300.000 euro op in 10 minuten / Carrefour gaat ook bij ons samenwerken met Uber Eats / Corona diept de sociale kloof in Latijns-Amerika nog verder uit / Korte berichten: Moderna leidt in race naar coronavaccin - transportsector vreest krimpende tarieven - Ryanair slikt coronaverlies - het is zover: goud breekt door z'n recordkoers / Beursgesprek: UCB probeert verwachtingen te temperen - toerisme-aandelen opnieuw onder druk