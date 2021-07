De Vlaamse overheid gaat subsidies strenger controleren: 'Een subsidie is geen verworven recht meer' zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Bijna twee op de drie gecontroleerde dienstenchequebedrijven moeten steun terugbetalen die er kwam om de sector tijdens corona open te houden. De federale regering wil ook na corona ambtenaren gemiddeld twee dagen per week thuis laten werken. Vanaf volgende week zal u een vennootschap volledig online kunnen oprichten. De Kringwinkel werkt samen met Carrefour om gebruikte kleding in te zamelen. Swimmy, een Frans digitaal platform, brengt verhuurders en huurders van privézwembaden met elkaar in contact. Stijn Wuyts bespreekt met Gert Bakelants (De Belegger) de kwartaalcijfers van Recticel en KPN.