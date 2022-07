Centraal staan winnaars en verliezers bij de chiptekorten in de auto-industrie. Melexis en Mercedes verdienen méér op minder auto's. Voor de autodealers wordt de situatie steeds nijpender. Verder in de nieuwsuitzending de grote staking die Lufthansa te slikken krijgt midden in het hoogseizoen en het dalende suikerverbruik van de zuivelindustrie. In het beursgesprek koppelen we Melexis aan de bredere chipmarkt. LVMH boomt volop, welke crisis? En Microsoft ziet de koers stijgen na een zwak kwartaal.