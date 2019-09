NewB wil met 30 miljoen extra eindelijk kunnen opstarten als bank / Thalys en Eurostar willen krachten bundelen / Nederlandse ketens op veroveringstocht in ons land: eerste Coolblue XXL opent in Gent en fitnessketen Basic-Fit wil naar 300 sportclubs / Saoedi-Arabië gaat de wereldwijde toeristenmarkt aanboren / Korte berichten: cruciaal weekend voor financiering restant Thomas Cook België - TUI probeert Thomas Cook-klanten te verleiden - Thuisfitnessplatform Peloton maakt zwak beursdebuut - Beyond Meat-hype nu ook bij McDonald's / Beursgesprek: terugblik op de week van de "impeachment"