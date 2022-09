Yally gaat huurwoningen opkopen en energetisch renoveren. Delhaize investeert 30 miljoen in een mega-wijnbottelarij. De regering-De Croo vervroegt het loonoverleg binnen de Groep van 10. De Britse aandelen- en obligatiemarkten hebben al een desastreuze 500 miljard euro verloren sinds het aantreden van Lizz Truss als premier. In het beursgesprek focussen we op de terugval in de grondstoffenmarkt.